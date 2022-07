Pese a que en el estado de Nuevo León se han detectado nueve casos probables de viruela símica, en Coahuila no hay casos sospechosos, afirmó la Secretaría de Salud del Estado

Pese a que en el estado de Nuevo León existen dos casos positivos, cinco que están en proceso de evaluación y espera de resultados, de la enfermedad conocida como viruela del mono, en Coahuila no se han tenido casos sospechosos, aunque la vigilancia epidemiológica permanece.

Así lo afirmó la Secretaría de Salud de Coahuila, que recordó que en la entidad no debe existir preocupación, ya que esta variante no presenta una tasa de mortalidad elevada y que además no se han reportado casos en las cinco regiones.

La secretaría también recordó que, por lo menos, la mayoría de las personas que contraen esta enfermedad no requerirán de hospitalización.

Sin embargo, en todo el estado se mantiene la vigilancia epidemiológica para la detección y atención oportuna de quienes resulten contagiados.

“Existe una plataforma a nivel nacional que establece la Secretaría de Salud Federal en donde estamos reportando los casos sospechosos de todas las entidades, si existiera algún caso se debe informar al INDRE; hasta ahora en Coahuila no existen casos y se mantiene la vigilancia”, señalaron voceros de Salud Coahuila.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Es la viruela símica una enfermedad de transmisión sexual?

El INDRE es la instancia que puede notificar de manera oficial los casos positivos, aplicando secuenciaciones virales para poder dar con un diagnóstico.

De acuerdo con el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (CONAVE) y el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), los estados donde se han detectado casos de viruela del mono son Quintana Roo, Tabasco, Sinaloa, Ciudad de México, Veracruz, Colima, Jalisco, Edo Mex y Nuevo León.

Para evitar la propagación del virus símico, el Conave recomienda que la población mantenga acciones de cuidado personal como lavarse las manos con agua y jabón, cubrir nariz y boca al estornudar o toser, evitar compartir cubiertos y alimentos, así como bebidas.

En el caso de realizar viajes internacionales, se sugiere que cualquier persona cumpla con la definición operacional de caso probable o de contacto con probables casos de viruela símica, además de que se solicita que permanezcan en vigilancia sanitaria desde el inicio de su viaje, hasta su regreso.