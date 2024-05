‘Votemos con dignidad’, dice candidato a diputado federal por Coahuila

“¡Vamos a defender a México y votemos con dignidad para proteger a nuestras familias; México merece más respeto!”, exclamó Jaime Bueno Zertuche, candidato a diputado federal por Coahuila, durante su recorrido a pie por el séptimo distrito.

En el penúltimo día de campaña rumbo al Congreso de la Unión, Bueno Zertuche agradeció a los residentes de las colonias Satélite Sur y Pueblo Insurgente en Saltillo por su apoyo. “Estoy agradecido con todas y todos, quienes me abren las puertas de sus hogares y quienes me acompañaron a lo largo de este camino y no les voy a fallar,” afirmó. “Amo a esta tierra y admiro tanto a su gente por sus valores, su amor al trabajo y que todos los días me confirma que sí somos más los buenos.”

El candidato enfatizó que Coahuila, siendo un Estado con una rica historia revolucionaria, tiene la responsabilidad de contribuir a un mejor futuro para México y proteger su tierra y su gente a través del voto.

“Sí se puede construir un mejor País, donde cada niña, niño, padres y madres y adultos mayores tengan todas las oportunidades; defendamos a México y a nuestras familias, votemos con dignidad, votemos por el PRI,” proclamó Jaime Bueno Zertuche.

