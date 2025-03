Denuncia mujer en redes violencia continua por parte de su expareja en Acuña, Coahuila

Evelyn mencionó que la intentó atropellar en el estacionamiento donde trabaja, pero no ha recibido respuesta favorable de las autoridades

En uno de sus mensajes, Ange relató que, en una ocasión, su expareja intentó atropellarla en el estacionamiento del hospital donde trabaja. Aunque presentó una denuncia ante el sindicato de su centro laboral, se le informó que no podían intervenir en el asunto .

La situación siguió deteriorándose, y Ange comenzó a instalar cámaras de seguridad en su hogar para registrar los actos de acoso que, según ella, se intensificaron con el tiempo. En varios videos, se observa una camioneta negra rondando su casa en distintos horarios, y en algunos de ellos se muestra a “N” lanzando objetos hacia la vivienda.

Ange señaló que, a pesar de haber solicitado apoyo a las autoridades en diversas ocasiones, no ha recibido una respuesta efectiva. Según su relato, las llamadas a la policía no fueron atendidas de manera inmediata, ya que no lograron encontrar a su expareja en el lugar de los hechos.