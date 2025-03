Llegaron de Nuevo León a revolucionar Saltillo y lo hicieron su hogar

Hace tiempo me fue revelado un dato sumamente interesante que me tomó por sorpresa. La fuente no podría ser más confiable: el historiador Carlos Manuel Valdés. La pregunta era sencilla: ¿Cuánta gente que vive hoy en esta ciudad es realmente nativa de Saltillo? Su respuesta fue reveladora: apenas un 23 por ciento del total, es decir, aquellos nacidos aquí con ancestros que también lo hicieron. Este dato nos permite dimensionar la historia migratoria de nuestra ciudad y comprender cómo su identidad se ha forjado a lo largo del tiempo.

Desde mediados del siglo XIX, el auge del comercio y el paulatino desarrollo económico llenaron la ciudad de nuevas voces, costumbres y oportunidades. La llegada de comerciantes europeos, en su mayoría españoles y franceses, transformó las calles con tiendas de textiles, abarrotes y mercancías importadas, otorgándole un aire cosmopolita a la vida cotidiana.

Pero no solo de tierras lejanas provenían los nuevos pobladores; también arribaban hombres y mujeres de distintas regiones del país, atraídos por la posibilidad de un mejor porvenir.

Entre ellos hubo un grupo particular que dejó una huella profunda: los neoleoneses. Si bien no fueron los más numerosos, su impacto ha sido innegable. En su mayoría todos proceden de pequeñas poblaciones donde la vida giraba en torno a la agricultura y el pastoreo de ganado menor, estos migrantes traían consigo el temple de quienes han aprendido desde la infancia el valor del trabajo duro y la perseverancia.