¿Y Saltillo? Arteaga, municipio de la región con mayor recaudación por multas de tránsito

Con una tasa de 14.65 pesos por coche, en cuanto a las principales ciudades de Coahuila, le siguen Saltillo con 27, Torreón con 48.85 y Arteaga con 77.11 pesos.

Entre Ramos Arizpe y Arteaga, según el Inegi, hay una diferencia de 44 mil 315 vehículos, aunque Ramos cobró solo 61 mil 794 pesos más por multas de tránsito.

A pesar de no ser la ciudad con más coches registrados hasta 2022 con 226 mil 140, Torreón sí fue el municipio entre los comparados que más recaudó entre enero y mayo de este año con un total de 11 millones 48 mil 63 pesos.

La ciudad con más automóviles de la entidad es Saltillo con 374 mil 319 y hasta junio de este año ha cobrado 10 millones 106 mil 839 pesos.

Cabe mencionar que en ninguno de los casos se consideraron los montos por detenidos o lo recaudado en tribunales municipales, pues no todos los municipios lo especificaron o si se trata de multas por tránsito.

ACUÑA, PIEDRAS Y MONCLOVA SIN DATOS CLAROS

El artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública, en su fracción IV establece que los municipios deben publicar el catálogo de multas, los montos a los que pueden ser acreedores los automovilistas, las cantidades recabadas por ese concepto, así como el uso o aplicación que se les da.

No obstante, no todos los municipios son igual de claros en cuanto a las multas que cobran. En concreto, Piedras Negras y Monclova no especifican qué parte del monto que cobraron por multas corresponden a las de tránsito.

Si bien Piedras Negras, por ejemplo, publica que en junio recaudó 523 mil 233 pesos por “Seguridad Pública”, no es posible conocer, al menos en su información establecida en el Icai, si se trata de multas por tránsito.

Además, ciudades como Acuña no han publicado un solo mes de lo que han recaudado por multas en lo que va del 2023.

RAMOS Y ARTEAGA, LOS MÁS COMPLETOS

En los casos de Torreón y Saltillo, sí se aclara cuáles multas corresponden a las infracciones a sus reglamentos de tránsito y vialidad.

En contraste, Arteaga y Ramos Arizpe son los más claros en especificar exactamente cuánto se cobró por mes por cada falta al reglamento.

Es decir que mientras Torreón y Saltillo manejan el dato de manera general como “multas por infracciones al reglamento de tránsito y vialidad”, con la información de Arteaga o Ramos Arizpe se puede conocer, por ejemplo, no atender una luz roja o estacionarse en sentido contrario.

Además cabe señalar que entre los comparados, es el único que ha actualizado la información hasta agosto de este año. Saltillo y Ramos Arizpe lo han hecho hasta junio y Torreón hasta mayo.