Y si el Gobernador de Coahuila no cumple... ¿se lo podemos demandar?

El acto de rendir protesta a un cargo público en México suele constar de dos partes: en primer lugar la asunción del compromiso y, en seguida, la advertencia que, de no cumplir lo protestado , la nación, el estado o la sociedad podrá demandárselo al individuo concreto. Pero no en el caso del Gobernador de Coahuila.

La primera parte del protocolo se establece en el artículo 183 que señala: “todo servidor público en el Estado, antes de tomar posesión de su cargo o empleo, hará la protesta de guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las Leyes emanadas o que emanen de ambas, así como de desempeñar fielmente sus deberes. Si fueren de los que han de ejercer autoridad, añadirán la protesta de hacerlas guardar”.

Enseguida, el artículo 184 complementa: “la autoridad a quien corresponda recibir la protesta, la formulará en la forma de interrogación; si la contestación fuere afirmativa, replicará las palabras siguientes: ‘..... Si no lo hiciereis así, el Estado os lo demande...’”.

Los diputados sí...

Por su parte, la Ley Orgánica del Congreso de Coahuila, en cuyos artículos del 11 al 16 se establece el protocolo para la instalación de cada Legislatura, contiene la fórmula que debe pronunciar quien asume la mesa directiva. El artículo 15 de dicho ordenamiento señala:

“...la o el diputado Presidente, levantando su brazo derecho hacia el frente a la altura del pecho con la mano abierta y la palma hacia abajo, rendirá su protesta de ley en los siguientes términos: ‘Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las Leyes emanadas o que emanen de ambas, así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Diputado que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y del Estado; y si no lo hiciere así, que el Estado me lo demande’”.

El mismo artículo establece la fórmula a seguir para que el resto de los integrantes de la Legislatura rindan la protesta de ley y también contiene la segunda parte del enunciado pues, inmediatamente después de que los legisladores protesten cumplir y hacer cumplir los ordenamientos referidos, debe advertirles que “...si no lo hicieren así, que el Estado se los demande”.