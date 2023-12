‘Seremos el Gobierno más ciudadano de la historia de Coahuila’: Manolo Jiménez

“En el sector económico tenemos un plan para llevar desarrollo parejo a todas nuestras regiones. Para ello, vamos a impulsar la nueva estrategia de promoción económica PRO Coahuila con la que vamos a aprovechar al máximo las oportunidades que brinda el fenómeno del nearshoring para atraer mayores inversiones, y así crear más y mejores empleos para nuestra gente”, dijo.

Propuso ser aliado de los inversionistas y se estará siempre junto apoyándolos cuando quieran traer inversión al estado para bien de los ciudadanos.

Recordó como hace 15 años inició a empezar a trabajar desde los sectores populares en la colonia Brisas Poniente y de ahí se avanzó hasta la gubernatura.

“Por eso todos los cargos que he tenido se los debo a la gente. Bien me decía mi abuelo que de la mano del pueblo se podía ganar cualquier elección. Por eso a mí no se me olvida, ni se me va olvidar nunca, que yo gané en gran medida gracias a nuestra gente de las colonias, barrios y ejidos de Coahuila”, dijo.

“Todos los días de nuestro mandato pondremos en alto el nombre de nuestro Estado. ¡Coahuila: aquí vamos con todo pa’delante, a pasos de gigante!”

ECONOMÍA

