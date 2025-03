Ya son nueve las unidades médicas del IMSS en Coahuila de tiempo completo

A partir de este fin de semana, siete hospitales de las regiones Laguna, Sureste y Centro en Coahuila se incorporarán al programa de Unidades Médicas de Tiempo Completo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), permitiendo ofrecer servicio de consulta de medicina familiar y farmacia los sábados y domingos de 07:00 a 23:00 horas.

La doctora Claudia Sánchez Castillo, coordinadora auxiliar del Primer Nivel de Atención en la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas (JSPM), informó que se suman a este programa las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 86 en Monclova, No. 88 en Ramos Arizpe, la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) No. 89 en Saltillo, el Hospital General de Zona (HGZ) No. 16 en Torreón, la UMF No. 66 también en Torreón, la UMF No. 83 en Matamoros y el Hospital General de Sub Zona (HGSZ) No. 21 en San Pedro.

Estas unidades se unen a las UMF No. 73 y No. 82, que desde diciembre operan bajo este esquema de atención de fines de semana. Con esta ampliación, el estado de Coahuila contará con nueve unidades médicas que brindan servicios los siete días de la semana.

Esta estrategia permite programar citas sin importar el turno de adscripción en las áreas de Medicina Familiar y Preventiva, además de garantizar el surtido de recetas en farmacia. De forma paulatina, se integrarán otros servicios como laboratorio, Rayos X, Nutrición y Trabajo Social.

La doctora Sánchez Castillo exhortó a los derechohabientes a acercarse con la asistente médica de su consultorio para recibir información detallada sobre el proceso de agendar citas en las Unidades de Tiempo Completo.

Se estima que esta extensión del servicio permitirá ofrecer aproximadamente 4 mil 144 consultas adicionales por semana, lo que contribuirá a reducir los tiempos de espera y aumentar la disponibilidad de atención médica para los beneficiarios.

“El IMSS reafirma su compromiso de reforzar los servicios para garantizar la atención médica los siete días de la semana, reduciendo los tiempos de espera y ampliando la oportunidad de acceso a los servicios de salud”, concluyó Sánchez Castillo.

Unidades médicas que se incorporan a partir de este fin de semana:

REGIÓN CENTRO:

>UMF No. 86 (Monclova).

SURESTE

>UMF No. 88 (Ramos Arizpe).

>UMAA No. 89 (Saltillo).

LAGUNA:

>HGZ No. 16 (Torreón).

>HGSZ No. 21 (San Pedro de las Colonias).

>UMF No. 66 (Torreón).

>UMF No. 83 (Matamoros).

Unidades médicas ya incorporadas desde diciembre:

>UMF No. 73 (Saltillo).

>UMF No. 82 (Saltillo).