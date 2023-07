¿Ya viste Barbie? ¡No es una película para niños y niñas! Esto advierten saltillenses

No te vamos a espoilear... pero te decimos por qué esta cinta no es para los más pequeños

La película es extremadamente humana, divertida y a la vez sensible. Entre escenas se muestran unos cuantos números musicales y también presenta temas serios como las estructuras de poder, el machismo y el existencialismo, pero planteados de una forma neutra y real.

Esto la lleva a emprender un excéntrico viaje a Los Ángeles , donde existe una sociedad totalmente opuesta a la de su mundo, pues hay sexismo, violencia machista, todo está dominado por corporaciones lideradas por hombres y las muñecas Barbie no son las más queridas por las adolescentes.

Barbieland es un universo perfecto de fantasía creado por Mattel, repleto de Barbies y Kens. La principal, Robbie, es la Barbie Estereotípica, la más perfecta de todas. Pero un día comienza a darse cuenta de que las cosas están saliendo mal, que está perdiendo su perfección (no les contaremos el motivo), pero se abrió un portal con el Mundo Real.

El filme plantea algo diferente: no es la típica adaptación ‘live action’, es una historia que sí, es divertida , surrealista y extremadamente colorida, pero también es muy profunda , explora un sinfín de aspectos sociales y deja un claro mensaje: ¿el mundo debería ser exclusivo para los hombres, para las mujeres, o debemos crear uno en donde quepamos ambos?

Ya vimos la película más esperada del verano y no nos decepcionó en absoluto.

¿LA PELÍCULA ES PARA NIÑOS Y NIÑAS?

Aunque decenas de niños y niñas ingresaron a las salas de cine acompañados de sus familiares para ver Barbie sin ninguna restricción, papás y mamás opinaron que esta cinta no es para ellos, aunque podrían entender la historia cuando sean más grandes.

“Fuimos víctimas de la mercadotecnia y vinimos a ver Barbie porque mi hija quería verla, pensamos que iba a ser de un tono infantil pero no fue para nada así, la historia es muy buena pero creo que se dirige más a las mamás que tuvimos una Barbie, nosotras sí le vamos a entender”, comentó Aracely Mendoza.

Dulce Moncada, mamá de Cintya y Ana Cristina, comentó que “esta película puede ser para adolescentes pero para niños no porque aborda temas muy profundos y complejos que los niños no pueden entender fácilmente, uno tiene que irles explicando y eso no es tan emocionante para ellos”.

De acuerdo con Motion Picture Association (MPA), organismo encargado de otorgarle a las cintas su clasificación, el contenido de Barbie no es apto para menores de 13 años y por eso se le otorgó un PG-13, sin embargo, esto no significa que se les prohibirá la entrada a niños y niñas, sino que deberán asistir siempre en compañía de un adulto.