‘Yo soy un viejo gato de casa’, padre Gilberto Almaraz llega a 60 años de vida sacerdotal

TE PUEDE INTERESAR: Invita Monclova a encendido del pino navideño y a disfrutar de la ‘Villa Magia Coahuila’

Su primera misa fue oficiada en una capilla pequeña en la Basílica de San Pedro en Roma, y las hostias consagradas fueron creadas con trigo de su natal San Buenaventura, mientras que el cáliz y la patena fueron fabricados en Barcelona; en ellos se quedaron los anillos y las arras del matrimonio de sus padres que unieron sus vidas en 1929.

A mediados de 1965 volvió a México, regresó al Seminario Diocesano y después fue designado vicario de la Catedral de Santiago en Saltillo, Coahuila, donde se hizo muy unido al obispo Luis Guízar.

Para 1973, monseñor le extendió el nombramiento como Vicario Ecónomo de la Parroquia de Santiago Apóstol, en Monclova, donde se convirtió en un sacerdote muy querido.

“Durante estos 60 años he luchado porque formemos un presbiterio unido, especialmente unido al Obispo y llevo como tres o cuatro obispos. Nada sin el Obispo, porque el que no está con el Obispo no está con Cristo”, expresó durante la misa de su 60 aniversario de vida sacerdotal.