21K Coahuila 2025: Abren inscripciones para el reto más esperado del año

La salida está programada desde el Teatro de la Ciudad Fernando Soler , ubicado en Xicoténcatl y Blvd. Francisco Coss . Los participantes en silla de ruedas iniciarán a las 5:45 a.m. , mientras que el resto del contingente saldrá a las 6:00 a.m .

El costo de inscripción es de $650 hasta el 15 de marzo de 2025 y aumenta a $700 a partir del 16 de marzo. Para la categoría de relevos, el costo será de $1,950 y $2,250, dependiendo de la fecha de registro. Se recomienda a los interesados realizar el pago lo antes posible para asegurar su lugar, ya que los cupos podrían agotarse antes del cierre.

Los números y kits de corredor estarán disponibles en Paseo Villalta los días viernes 6 y sábado 7 de junio de 2025, en horario de 10:00 a.m. a 16:00 p.m. Para recogerlos, será necesario presentar comprobante de inscripción y una identificación oficial, ya sea en formato físico o digital.

Si un corredor no puede asistir personalmente, otra persona podrá recoger su kit al presentar los mismos documentos. Sin embargo, no habrá entregas fuera del horario establecido, lo que implica la pérdida del derecho a participar si no se recogen a tiempo.