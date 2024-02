Abierto de Los Cabos: una odisea llena de talento internacional y nacional en México

Ambos mexicanos debutarán en el certamen a las 5:00 p. m.

En tanto, otro de los latinoamericanos que buscarán dejar el trofeo en este lado del continente, es el argentino Diego Schwartzman, quien se saltará la parte de la gira de la arcilla en Sudamérica, para llegar a San José del Cabo, donde conquistó el título en 2019.

Como ya es una costumbre. Pasan por los dobles con Santiago González, Miguel Ángel Reyes-Varela y Hans Hach Verdugo.

Cabe mencionar que el danés Holger Rune, número 7 del ranking, fue una baja de último minuto, pues, era otro de los miembros del Top 10 que habían sido anunciados previamente.

SERÁ UN EVENTO CON LA MEJOR ENTRADA EN SU HISTORIA

Fernández, declaró en una entrevista para ESTO, que la octava edición del torneo -debido a que en el 2020 se canceló por la contingencia mundial por COVID-19- es la que “mejor entrada” tendrá en la historia del mismo.

Lo anterior, asegurando que la gente ha tenido una “respuesta maravillosa”.

Y uno de los factores más importantes a los que le atribuye esto, es, justamente, al cambio de fecha.

Lo anterior, se ve ampliamente reflejado en la ocupación hotelera de Los Cabos; en verano hay un 60% de ocupación, sin embargo, en esta temporada los hoteles están al 90% de su capacidad total. Y esto, en gran parte, se debe al clima, por lo que no hay duda que la edición 2024 es “la mejor”.

“El clima, la cercanía que tenemos, el back to back con Acapulco. La verdad es que es un cuento de hadas como se están dando las cosas para este back to back. Es un reto importante y mayúsculo el que tenemos, más por lo sucedido en Acapulco, eso evidentemente complicó un poco más la logística. Pero para eso estamos para apoyar, para seguir creciendo. No me cabe la menor duda que este torneo seguirá dando de qué hablar, esté en la semana que esté”, dijo Fernández.