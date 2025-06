Adiós a las canchas: ‘Gallito’ Vázquez se retira del futbol profesional; se une a Brayan Angulo

Una de las figuras más queridas y constantes del futbol mexicano ha decidido colgar los botines. José Juan “Gallito” Vázquez anunció oficialmente su retiro del futbol profesional este 2025, tras una carrera de 18 años llena de entrega, disciplina y grandes momentos.

El mediocampista, recordado por su incansable labor en la cancha y su participación con la Selección Mexicana en el Mundial de Brasil 2014, dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje en el que compartió la difícil decisión de decir adiós a las canchas.

“Hoy es uno de los días más difíciles, pero también uno de los más especiales de mi vida. Después de tantos años dedicados al fútbol, he tomado la decisión de decir adiós a las canchas como jugador profesional.

“El fútbol no solo me dio alegrías, también me formó como persona. Me enseñó valores que llevaré siempre: el respeto, la entrega, la pasión por darlo todo en cada partido, en cada entrenamiento y en cada momento que la vida me puso un balón en los pies”, escribió el “Gallito”.

A lo largo de su carrera, Vázquez fue pieza clave en equipos como León —con quien se coronó bicampeón en la Liga MX—, Chivas, Santos Laguna y Toluca. En los últimos años, su carrera lo llevó por el futbol de ascenso en México y por una breve etapa internacional con el Aucas de Ecuador. Incluso en la recta final de su trayectoria, siguió mostrándose activo en el terreno de juego al participar en torneos amateurs y amistosos tanto en México como en Estados Unidos.

“Hoy cierro este capítulo con lágrimas, pero también con una sonrisa de satisfacción. Me voy tranquilo, sabiendo que lo di todo, que me entregué al máximo y que pude cumplir el sueño que tuve de niño: jugar futbol profesional”, agregó en su despedida.

El “Gallito” deja un legado de constancia, humildad y lucha, siendo ejemplo de que no se necesita ser la estrella más mediática para brillar en el futbol mexicano. Su estilo de juego, siempre combativo y con gran lectura táctica, lo convirtió en uno de los mediocampistas más confiables de su generación.

Aunque se despide del terreno de juego, su historia seguirá viva entre los aficionados que lo vieron correr hasta el último minuto con el corazón por delante.

EL ADIÓS DE BRAYAN PORQJUE YA NO LO NECESITABAN

Las despedidas suelen ser agridulces, y en el Club Puebla se vive una de esas. A través de sus redes sociales, el equipo anunció la salida del lateral colombiano Brayan Angulo, quien no solo termina contrato el próximo 30 de junio, sino que también ha decidido colgar los botines y retirarse del futbol profesional.

En un emotivo video, el defensor de 35 años y dos veces campeón de la Liga MX confirmó su adiós. Su continuidad en el club ya era incierta debido a su veteranía y al alto salario que percibía, según fuentes cercanas al equipo.