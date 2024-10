Adiós a Rafa Nadal... anuncia su retiro del tenis después de la Copa Davis

El español Rafa Nadal, ganador de 22 títulos de grand slam en individuales, dijo este jueves que ponía fin a su carrera como tenista profesional, una decisión que se hará efectiva tras la final de la Copa Davis, después de un periplo profesional que le convirtió en uno de los mejores jugadores de la historia del tenis.

“Han sido unos años difíciles, estos dos últimos especialmente”, dijo en un vídeo el tenista de 38 años, que tiene el récord de 14 títulos del Abierto de Francia.

“Me hace muchísima ilusión que mi último torneo sea la final de la Copa Davis y representando a mi país. Creo que es cerrar el círculo, ya que una de mis primeras grandes alegrías como tenista profesional fue la final de Sevilla en 2004”.

La fase eliminatoria de la Copa Davis se jugará del 19 al 24 de noviembre.

La carrera de Nadal se ha visto lastrada por las lesiones y se perdió el Abierto de Francia de 2023 y este año fue derrotado en primera ronda por el alemán Alexander Zverev.

El “rey de la tierra batida” ganó su último título de Roland Garros en 2022 y dejó París con un asombroso balance de 112 victorias y 4 derrotas.

Nadal solo jugó 23 partidos en las dos últimas temporadas.

Colgará la raqueta dos años después que su gran rival Roger Federer, dejando al serbio Novak Djokovic, 24 veces ganador de grand slams, como el único miembro de “Los Tres Grandes” que sigue en activo.

Previamente el jueves, el rival de Nadal en el escalafón de los jóvenes, el francés Richard Gasquet, dijo que pondría fin a su carrera después del Abierto de Francia del próximo año.

Nadal agradeció a su familia y a su equipo su estelar carrera, con unas palabras especiales para su tío Toni, que fue su entrenador durante la mayor parte de su etapa en las pistas.

“Creo que gracias a él he podido también superar muchas situaciones que han sido difíciles en mi carrera deportiva”, dijo.

A sus seguidores, Nadal les dijo: “No tengo manera de agradeceros lo que me habéis hecho sentir. Me habéis dado la energía que he necesitado en cada momento. Realmente todo lo que he vivido ha sido un sueño hecho realidad”.

“Me voy con la tranquilidad absoluta de haber dado el máximo, de haberme esforzado en todos los sentidos”, añadió.

Tras rechazar cualquier acto especial después de su derrota en la primera ronda del Abierto de Francia este año, Nadal dijo que volvería y ahora se espera que reciba lo que promete ser un emotivo homenaje en Roland Garros el año que viene.