Monterrey rompe el mercado, Katty Killer es presentada como nueva jugadora de Rayadas

Las Rayadas de Monterrey se coronaron campeonas de la Liga MX Femenil la última temporada, pero el equipo regiomontano quiere seguir trascendiendo en el balompié nacional y por eso, han contratado a Katty Martínez, quien llega procedente del América

Hoy por la mañana, el club Monterrey Femenil publicó un video donde se ve a Katty portando el uniforme, dándole la bienvenida a la institución, resaltando la frase: “Los sueños se cumplen y se pintan de Azul y Blanco”.

”Si algo me ha enseñado el futbol es que los límites están hechos para romperse. Es curioso porque cuando soñaba con jugar en un estadio, me imaginaba en este lugar, bajo estos reflectores, envuelta en el azul y blanco, ahora que nuestros caminos se unen, volteo atrás y me doy cuenta que ya estaban unidos desde antes”, son las palabras de Katty Martínez en su video presentación.