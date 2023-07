El pasado 13 de julio Joo se encontraba en Dundee, Escocia, recibiendo sobre el podio el título de campeón individual, momento que recuerda, lo llenó de emoción y le causó sentimientos que al día de hoy aún no puede explicar, especialmente mientras escuchaba al Himno Nacional de México sonar por todo el recinto gracias a su actuación en la competición de katas: “al subir (al podium) obviamente se me puso la piel chinita cuando escuché el himno nacional, eso sí fue algo que...’wow’”.

A ello se suma que, antes de este último año, sus entrenamientos los realizaba en su natal Monterrey con su maestro, no obstante, debido a lo descrito anteriormente, ya no lo ha hecho. Ahora entrena él solo en Saltillo. Su estilo ( Shito-Ryu ) lo está enfocando en las katas que en el karate se definen como “una representación de un combate imaginario contra uno o varios oponentes, la enseñanza o lo que transmites hacia las demás personas” , también conocidas como “formas”.

Cabe mencionar que la clasificación no fue la única barrera que tuvo que derribar puesto que, la búsqueda de recursos económicos que le permitieran trasladarse y cumplir su cometido, interfirió con todo aquello.

Afortunadamente puso su plan en marcha realizando dos rifas, a lo que se sumaron los apoyos de iniciativa privada entre ellos, del Hospital Universitario, apoyo que Adrián destaca en gran medida, agradeciendo que en ese lugar siempre han visto por él, para que cumpla sus sueños, pueda continuar entrenando y, por supuesto, compitiendo.

Entre sus recuerdos, el karateca compartió que desde su primer mundial comenzó a desarrollar estrategias que le permitieran conseguir los fondos necesarios “afortunadamente, yo he me he rodeado de personas que me apoyan, en el Hospital, en todos lados. Yo desde mi primer mundial empecé a botear por las calles con mi mamá y así se va ganando de poco a poco”.

Por todo este esfuerzo previo y de años, cuando ganó el mundial se quedó en shock porque no se lo podía creer “lloré hasta el día siguiente”, confiesa.

PERO... ¿CÓMO INICIÓ TODO?

Cuando tan sólo tenía siete años, Adrián tuvo su primer contacto con el karate “por casualidad”. La historia comenzó gracias a que su hermana tenía el interés de ensayar Jazz y personas cercanas a la familia, le recomendaron que acudiera al deportivo ISSSTE en la capital neolonesa. Una vez que ella ingresó, se percataron de que en frente había una academia de Karate. Sus papás le plantearon la idea de inscribirlo y él aceptó; desde entonces no ha parado. Al poco tiempo su hermana terminó por unirse a la misma disciplina.

Años después él y su hermana llegaron a Saltillo y, aunque al principio les dolió mucho el cambio porque no estaban acostumbrados a estar lejos de su familia, conforme pasaron los días y meses, se acostumbraron y se adaptaron muy bien, gracias a que la gente los recibió muy bien y “en el Hospital ni se diga”.

AGRADECIMIENTO Y RESPETO: LAS ENSEÑANZAS DEL KARATE

Lo que la disciplina le ha dejado es todo un estilo de vida que fomenta múltiples valores, especialmente el respeto hacia los demás (sin importar la edad) y el agradecimiento. Un ejemplo de esto último fue que siempre empiezan con un “hola, estoy aquí, ayúdame a enseñar, ayúdame a aprender” y siempre da las gracias por el entrenamiento. “Es todo lo que va detrás, el respeto y el agradecimiento”.

Y, de nueva cuenta, el atleta ha implementado esto en su vida valorando de sobremanera todo lo que sus padres han hecho por él y por su hermana, quienes son su motor e inspiración principal. Explica que ambos trabajan para que puedan crecer, asistir a sus entrenamientos y tener una buena educación; compartió que su papá tiene tres trabajos de día, tarde y noche, para que esto sea una realidad.

Todos esos esfuerzos, Joo Quintanilla los tiene siempre en mente y contemplados para en un futuro agradecerles con acciones:

“Quiero tener un buen trabajo, buenas ganancias, para que ellos ya no trabajen nada y decirles ‘yo doy por ustedes, yo los mantengo (por así decirlo) porque ustedes ya hicieron mucho por nosotros, para que descansen”.

Para lograrlo, sus metas a futuro son terminar su profesión y “echarle ganas” al hospital que “siempre me ha echado la mano”, hacer una especialidad y fundar un Dojo en el que pueda dar clases y compartir su conocimiento, dedicándose a lo que más ama.