¡Ahora con Paola Longoria! Ana Guevara acusa a la raquetbolista de deber 1.6 mdp a CONADE

La atleta originaria de San Luis Potosí es considerada la mejor raquetbolista no sólo a nivel mundial, sino de toda la historia ; ha obtenido los títulos mundiales de 2012, 2014, 2016, 2021 y 2022 en su materia deportiva, además de ser multi-medallista en Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Guevara explicó que los ejercicios del año 2014 no fueron comprobados por Longoria, por lo que la Federación Mexicana de Ráquetbol , el equipo y la jugadora no pueden obtener apoyo por parte de la Comisión.

“Paola Longoria también es deudora, no puede recibir apoyo ni ella ni la Federación Mexicana de Raquetbol. Debe la federación, debe Paola y todo el equipo, no pueden recibir nada. No comprobó sus gastos, pero son ejercicios desde el 2014”, respondió Guevara a los cuestionamientos.

Mencionando que la CONADE ‘no tiene la culpa’, ya que el problema por la falta de recursos se deriva de los organismos internacionales.

Además, aclara que la demanda en contra de la atleta mexicana fue desestimada debido a la “falta de fundamentos”; explicando que la Auditoría Superior de la Federación solicitó las comprobaciones de los ejercicios, que corresponden a un millón 600 mil pesos, pero que aparentemente “se perdieron” en la administración pasada de la CONADE, manifestando que la atleta potosina aseguró no tener los comprobantes de entrega.

Los señalamientos se dan a raíz de las declaraciones de la Selección Nacional de Natación Artística que obtuvieron medalla de oro en la Copa del Mundo de Natación Artística 2023 de Somabay, Egipto y aseguraron que fue gracias a los apoyos de “Fundación Telmex Telcel y a Arturo Elías” que pudieron acudir a la justa.