Checo Pérez se enfrentará a su némesis: el Gran Premio de Australia

Sin embargo, no todas son malas noticias. El azteca se repuso al año siguiente con una espectacular remontada, pasando del 22 a la octava plaza, en el que fue una temporada de éxitos para el mexicano, siendo el 2012 el último año en el que iba a pertenecer a la escudería Sauber.

“Fue simplemente un desastre, no pude hacer una vuelta limpia por la tarde. Hicimos algunos cambios que parecieron funcionar en el primer y segundo sector, pero no hay mucho que decir.

“Mañana (ayer) tendremos mucho trabajo que hacer en la tercera sesión, enfocaremos la carrera un poco a oscuras, podría ser interesante”, declaró el mexicano a los medios de información locales.

CONTRASTE

Justo el año en que Pérez debutó en el Circuito de Melbourne, Red Bull conquistaba, por única ocasión, el Gran Premio, de la mano del alemán Sebastian Vettel.

“Creo no hemos ganado allí como equipo desde 2011, así que veamos qué podemos hacer. No ha sido demasiado amable con nosotros a lo largo de los años”, fue lo que dijo Max Verstappen al respecto.

El actual campeón de la Fórmula 1 ha visitado Albert Park en cuatro ocasiones: su primera prueba, en 2017, fue un quinto lugar, para 2018 se fue al sexto y en 2019 quedó tercero, mejor resultado hasta el momento.

Luego de dos años de no haber competencia en Australia por la pandemia del COVID-19, “Mad Max” no la pasó nada bien, pues no pudo culminar la carrera al tener que abandonar por problemas mecánicos con su monoplaza.