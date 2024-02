Andy Reid niega su retiro; dirigirá a Chiefs en 2024

Habrá Andy Reid para rato. El multicampeón head coach de los Chiefs de Kansas City calló los rumores que indicaban que dejaría los banquillos tras el título conseguido en el Super Bowl LVIII con su equipo y corroboró que seguirá dirigiendo en 2024.

Reid, de 65 años, confirmó que seguirá portando orgullosamente la chamarra de los Chiefs y buscando que su equipo se convierta en una dinastía. Por ejemplo, Bill Belichick, quien probablemente sea head coach de los Falcons, llegó a la edad de 71.

“Sinceramente, ni siquiera he pensado en eso, pero la gente me sigue preguntando”, respondió Andy cuando le preguntaron sobre su retiro. “Todavía estoy un poco asombrado por el juego y lo que ocurrió allí, así que realmente no he pensado en nada.

“Me pregunto, ‘¿por qué [Bill] Belichick y Pete [Carroll] se retiraron?’. Pregúntenles a ellos, soy el más veterano ahora [entre los entrenadores en jefe de la NFL], así que supongo me lo preguntarán, pero realmente no he llegado allí, en verdad no he pensado en eso”.

Reid, quien ganó su tercer título de Super Bowl en los últimos cinco años con los Chiefs tampoco quiso colocar la etiqueta de dinastía sobre su equipo, pero se siente orgulloso cuando los medios los califican de esa manera.