¡No conocían las reglas! Los 49ers admiten que desconocían el nuevo reglamento del Super Bowl

”Ni siquiera conocía la nueva regla del tiempo extra en los playoffs, así que fue una sorpresa para mí. Ni siquiera sabía realmente lo que estaba pasando en términos de eso”, comentó el ala defensiva, Arik Armstead después de concretarse la derrota.

”¿Saben qué? Ni siquiera me di cuenta de que las reglas de los playoffs eran diferentes en el tiempo extra. Supuse que sólo querías el balón para marcar un touchdown y ganar. Supongo que no es así. No conozco del todo la estrategia... No habíamos hablado de ello, no”, dijo el fullback, Kyle Juszczyk.

¿DE QUÉ TRATABA LA NUEVA REGLA?

Varios integrantes de los niners, admitieron que pensaban que todo era igual que en la temporada regular, pero se equivocaron, y posiblemente ese error, fue su clavo con el que sentenciaron su derrota.

En esta ocasión, ambas ofensivas tienen la oportunidad de tener el balón en los tiempos extras, pero si el partido sigue empatado, después de que cada equipo haya tenido una posesión, ahora si se van a muerte súbita.