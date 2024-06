‘Aquí está tu padre’, prensa de Venezuela se ‘burla’ de México tras derrota en Copa América

Sin embargo, luego del triunfo de los venezolanos con gol de Salomón Rondón por 1-0 , y su posterior clasificación a los Cuartos de Final , la prensa decidió darle la vuelta no solo a esta portada, sino a las críticas que se habían lanzado previamente en contra de su combinado nacional.

Por su parte, El Carabobeño resaltó la reacción del conjunto venezolano tras verse superado en el primer tiempo y publicó: “La Vinotinto va en serio”.

Uno de los periodista venezolanos más reconocidos, Richard Méndez, también se pronunció y compartió un mensaje en redes en referencia a la racha negativa que tenía su selección frente a México.

“Siempre he dicho que en el futbol la historia no es más que un libro que puedes llevar debajo del brazo y no te sirve para ganar partidos”, escribió, haciendo alusión al historia entre ambos equipos, que ahora data de 14 partidos con 10 triunfos, tres empates y una derrota.

Con información de Récord