Atlas se aferra a la esperanza en la ‘Concachampions’

“Hay jugadores y planteles que prefieren jugar con un marcador a favor, y otros que prefieren sentir el dolor para ir a rescatar lo que está perdido. Creo que Atlas, desde antes de que yo estuviera, le gustaba jugar los playoffs de matar o morir, de ir por todo. Los jugadores que tenemos están acostumbrados a no rendirse, a saber que siempre se puede.

“Cuando remontamos un marcador adverso contra Olimpia, nos dio la certeza de que se puede lograr. Lo dije en aquel entonces: nosotros no vamos a dejar de esforzarnos por lograr lo que queremos, y ahora no será la excepción. En esta llave que se cierra mañana (hoy), creemos que es posible remontar el 1-0.

“Si bien el gol de visitante que anotamos aquella vez en Honduras nos dio vida, y si metimos 4 aquel día en la Vuelta, no veo por qué no intentar hacer lo mismo ahora. Ya que salga o no, dependerá de cómo se desarrolle el juego”, señaló Mora.

El estratega del Atlas advirtió que su planteamiento no será precavido.