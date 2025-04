La única opción de Israel es continuar con la batalla en Gaza: Netanyahu

DEIR AL-BALAH.- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, insistió nuevamente el sábado que Israel “no tiene otra opción” que continuar luchando en Gaza y no terminará la guerra antes de destruir a Hamás, liberar a los rehenes y asegurar que el territorio no represente una amenaza para Israel.

El primer ministro también repitió su promesa de asegurarse de que Irán nunca obtenga un arma nuclear.

Netanyahu está bajo creciente presión no solo de las familias de los rehenes y sus simpatizantes, sino también de soldados israelíes reservistas y retirados que cuestionan la continuación de la guerra después de que Israel rompió un cese al fuego el mes pasado.

Hamás ha dicho que solo liberará a los rehenes restantes a cambio de una retirada israelí y un cese al fuego duradero, como se estipulaba en el acuerdo que Israel abandonó.

Los ataques israelíes mataron a más de 90 personas en 48 horas, informó el sábado el Ministerio de Salud de Gaza.

Entre los 15 muertos durante la noche había mujeres y menores, según personal hospitalario. Al menos 11 personas perdieron la vida en la ciudad sureña de Jan Yunis, varias de ellas en una tienda de campaña en la zona de Muwasi, donde viven cientos de miles de desplazados, según un trabajador hospitalario. Israel ha designado el lugar como zona humanitaria.

Los dolientes acunaron y besaron los rostros de los muertos. Un hombre acarició la frente de un niño con su dedo antes de que se cerraran las bolsas para cadáveres.

“Omar se ha ido... Ojalá hubiera sido yo”, gritó el hermano de una de las víctimas.

Otras cuatro personas murieron en ataques en la ciudad de Rafah, incluyendo una madre y su hija, según el Hospital Europeo, a donde fueron llevados los cuerpos.

Más tarde, el sábado, un ataque aéreo israelí sobre un grupo de civiles al oeste de Nuseirat en el centro de Gaza mató a una persona, según el Hospital Al-Awda.

El ejército israelí, en un comunicado, apuntó que mató a más de 40 milicianos durante el fin de semana. Por separado, informó que un soldado murió el sábado en el norte de Gaza y confirmó que fue la primera muerte de un soldado desde que Israel reanudó la guerra el 18 de marzo. El ala armada de Hamás, las Brigadas de Al-Qassam, dijo que emboscó a las fuerzas israelíes que operaban al este del barrio de Al Tuffah en Ciudad de Gaza.

Israel ha prometido intensificar los ataques en toda Gaza y ocupar indefinidamente grandes “zonas de seguridad” dentro del pequeño enclave costero de más de 2 millones de habitantes.