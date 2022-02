Ferrari presenta su nuevo monoplaza, el F1-75

“ Hoy es un día muy importante para nosotros. Este coche es producto de nuestro esfuerzo, dedicación y pasión ”, aseguró Binotto. “E n los últimos años, los resultados no han sido los que se esperan de Ferrari . Empezamos en 2019 un cambio de dirección y pasamos por momentos muy complicados, pero hemos vuelto a ser un equipo fuerte y unido, que tiene en este coche la expresión perfecta de nuestros esfuerzos. Es el momento de demostrarlo frente a nuestros rivales ”, añadió.

El nombre de F1-75 hace referencia a los 75 años que la ‘Scudería’ cumple en la Fórmula Uno. “Estoy personalmente orgulloso del trabajo que hemos hecho, porque refleja nuestro compromiso y sobre todo nuestra pasión. Es lo que yo denominaría un Ferrari bravo”, aseguró el ‘Team Principal’.

Mattia Binotto, elogió a Carlos Sainz que finalizó quinto en la tabla general de pilotos, “para nosotros no ha sido una sorpresa que hayas sido tan rápido esta temporada. Creo que has encajado muy bien en el equipo y has evolucionado para terminar muy sólido el año”.

