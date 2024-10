Franco Colapinto revela que Bizarrap lo ha apoyado en su carrera por la Fórmula 1

“Sin pensarlo dos veces, me dijo: ‘Dime lo que necesitas, estoy aquí para ayudarte. Relájate, que vas a lograrlo’. Me sorprendió su disposición, siendo una persona tan famosa y reconocida” , comentó.

Colapinto también compartió sus impresiones sobre la experiencia de competir en la Fórmula 1, describiendo los retos que ha enfrentado: “es un verdadero caos. Hay muchos botones que es mejor no tocar. Todo sucede muy rápido; al principio resulta complicado mantenerse concentrado en lo que hay que hacer”.

“Además, tienes a alguien hablando por radio cada cinco segundos, y al principio me costaba hasta manejar en línea recta. Un francés me daba instrucciones y no entendía nada por su acento. Hacía lo que podía para descifrar qué botón debía apretar”, concluyó el piloto argentino de Williams Racing.

Con información de Récord