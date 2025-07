Trump queda envuelto en la controversia de Epstein tras reporte del Wall Street Journal sobre una carta

La carta que reveló The Wall Street Journal supuestamente fue recopilada por la socialité británica Ghislaine Maxwell como parte de un álbum de cumpleaños para Epstein años antes de que el multimillonario financiero fuera arrestado por primera vez en 2006 y posteriormente tuviera un distanciamiento con Trump.

Bondi dijo que el viernes buscaría el permiso de la corte para publicar información sobre el jurado investigador, pero requeriría de la aprobación de un juez, y tanto ella como Trump guardaron silencio en cuanto a la evidencia adicional recopilada por las fuerzas federales durante la extensa investigación, la cual Bondi dijo la semana pasada que no se daría a conocer.

El reporte de The Wall Street Journal sale a la luz después de varios días en los que Trump calificó de “débiles” a sus propios partidarios que buscan más documentos sobre la investigación de Epstein, luego de años de de cortejar el apoyo político de esas mismas personas que han avivado las afirmaciones de un encubrimiento en el caso para proteger a los influyentes amigos de Epstein, quien se quitó la vida en una celda en 2019 mientras esperaba juicio por cargos federales de tráfico de menores.

Trump prometió interponer una demanda después de que The Wall Street Journal diera detalles sobre una carta de contenido sexualmente sugestivo que, según el periódico, llevaba el nombre de Trump y estaba incluida en un álbum para el cumpleaños número 50 de Epstein en 2003. Trump negó haber escrito la misiva, la cual calificó de “falsa, maliciosa y difamatoria”.

The Wall Street Journal describió el contenido de la carta pero no publicó una foto que la mostrara en su totalidad.

Maxwell fue arrestada en 2020 y un año después fue condenada por cargos de que ayudó a Epstein a atraer niñas para ser abusadas sexualmente.

Trump arremetió contra la historia en una extensa publicación en redes sociales el jueves por la noche, diciendo que habló tanto con el propietario del periódico, Rupert Murdoch, como con su directora editorial, Emma Tucker, y les dijo que la carta era “falsa”. Trump prometió interponer una demanda contra el periódico por la historia, asegurando: “Estas no son mis palabras, no es la forma en que hablo. Además, no dibujo imágenes”.

