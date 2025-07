‘Si me funan no se me volteen’: visita Aldo De Nigris Saltillo para pedir apoyo por ‘La Casa de los Famosos México’

En nueve días comenzará la tercera edición de ‘La Casa de los Famosos México’, uno de los programas más populares de los últimos años, y en esta temporada participará el regiomontano Aldo De Nigris, uno de los consentidos de la audiencia local y de internet. Precisamente, el autollamado “Niño Lomecan” visitó Saltillo y, en una rueda de prensa, pidió el apoyo del público para esta etapa en la que competirá por permanecer en el show y, eventualmente, coronarse como el ganador. “Ya lo he hecho en todos lados. Mi estrategia es entrar sin estrategia, porque ya me conozco, y si entro y no se empiezan a dar las cosas, me voy a empezar a trastornar”, dijo entre risas el exfutbolista.

¿CÓMO SE PREPARA ALDO PARA ENTRAR? El creador de contenido compartió que no ha pensado con quién aliarse, juntarse o planear juegos, ya que asegura que eso se dará de forma natural con la convivencia diaria. “Los quiero conocer en persona, no los había visto, sólo en la tele o en redes, los que son de redes. Nunca conviví con ellos en persona. Yo con el que me lleve más chido, con ese me voy a llevar. No tengo a nadie en mente, sino con quien se vaya dando”, explicó. Aseguró que no le teme al reto de participar en el programa, pero sí a que le dé ansiedad en momentos en que quiera saber lo que sucede afuera.

“Miedo ninguno, más que a los fantasmas y a las alturas. Yo creo que a lo de adentro: no comer bien, no dormir bien, no saber nada... y que te dé ansiedad por no saber lo que esté pasando afuera. La intención es disfrutar”, dijo. A pregunta expresa de VMÁS, Aldo aseguró que hay dos cosas clave que extrañará estando encerrado. ¿QUÉ VAS A EXTRAÑAR MÁS DE ACÁ FUERA? “Hacer ejercicio y la familia. Lo he dicho, no sé si sea una ventaja, pero al saber que no tengo hijos, una renta que pagar o algo, pues voy a entrar sin ese peso, porque me imagino que con ese peso, si uno entra como papá, le daría más ansiedad. Voy a extrañar a mi familia y a mi perro, ‘El Rambo’.

Con un poco de pena, dijo que el premio se lo daría a su mamá. Aunque no le gusta mencionarlo por decisión personal, tiene claro que con ella compartiría el premio. ¿QUÉ MENSAJE LE DEJAS A TUS FANS DE SALTILLO? “Pues que voten por mí, si quieren. Les puede gustar alguien más, no soy nadie para decirles a quién vayan a apoyar. Pero véanla, disfruten. Sé que va a ser una casa chidilla, y va a haber más buena vibra que la pasada... pero quién sabe, capaz que allá adentro nos peleamos todos”, comentó entre risas.

De Nigris explicó que decidió entrar a la competencia porque ya era fan del programa, además de la oferta económica que recibió por parte de la producción. “Ya era fan, y de volada le dije a la productora que sí. ¿Y lo que me motivó? El dinero... pagan chido”, explicó bromeando.