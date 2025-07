Arrestan a maestro en Chiapas, denunciado de acoso por alumna durante graduación

“Desde hace mucho tiempo en la Preparatoria han existido catedráticos prepotentes, que se quejan de la comunidad estudiantil, pero como maestros no tienen vocación” , señaló la joven, haciendo referencia al entorno que (según sus palabras) predomina en el plantel .

Ante padres de familia, autoridades escolares y con discípulas, la joven afirmó que en la plantilla docente que labora en la escuela, una gran parte de los docentes son hombres, y “más allá de eso, son acosadores; no hablo de todos, pero son compañeros y los defienden”, afirmó que discriminan a quienes vienen de otras localidades.

En el ambiente se percibe silencio y sorpresa ante los asistentes que presenciaron el relato que alertaba las conductas inapropiadas de los maestros, describiendo miradas incómodas, comentarios, propuestas fuera de lugar, y destacó la ausencia de acciones concretas por parte de las autoridades escolares.

“Aquí en la institución los acosadores se sienten con poder sobre sus alumnos y alumnas, nos dirigen miradas coquetas, comentarios fuera de lugar e invitaciones inapropiadas, incluso para sostener relaciones románticas o sexuales con menores de edad”, manifestó.

En el video que circula en redes, la estudiante pidió que las autoridades investiguen su denuncia porque durante años se ha guardado silencio sobre la conducta de los supuestos acosos de docentes.

Para finalizar, exhortó a las estudiantes a no guardar silencio y buscar apoyo, que “muchas veces el miedo nos frena de decir a nuestros padres lo que sucede en la escuela. No le deseo esto a nadie. Si estás siendo acosada, habla, grita, no te quedes callada”, dijo entre lágrimas.

(Con información de El Universal)