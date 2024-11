Suspenden la Clasificación del Gran Premio de Brasil, ¿cuándo y a qué hora se realizará la Qualy?

A pesar de la insistencia por parte de la dirección de carrera en esperar, las condiciones climáticas no mostraron signos de mejora. Se anunció que si para las 2 de la tarde no se podía realizar la clasificación, esta se reprogramaría para la mañana del domingo, mientras que la carrera tendría lugar por la tarde.

Desafortunadamente, las condiciones climáticas empeoraron y fue lo que finalmente cerró con el desarrollo de la carrera.

Según F1TV, si no se pudiera llevar a cabo la clasificación en ningún momento, la parrilla de salida se determinaría no por el sprint shootout ni por la carrera corta, sino a partir de los resultados de las Prácticas Libres, sin embargo, esta información no ha sido confirmada.

En este escenario, Max Verstappen y Sergio Checo Pérez serían los más afectados, ya que finalizaron en las posiciones P15 y P19, respectivamente.

Con información de Récord