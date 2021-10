Celebra la NBA 75 años del mejor basquetbol

Comienza la temporada número 75 de la NBA . Mucho ha llovido desde que en 1946 se instaurara la primera edición de la Basketball Association of America (BAA ), embrión junto a la National Basketball League (NBL) de la National Basketball Association , la conocida NBA , la mejor liga del mundo por donde han pasado los mejores jugadores del deporte de la canasta.

La “ NBA 75 aniversario ” contará con fechas estelares, como el fin de semana del 18 al 20 de febrero, cuando se disputará el All Star, en esta ocasión en Cleveland (Ohio); el 10 de abril, el final de la fase regular; del 12 al 15 de abril, la disputa del “play-in”; a partir del 16 de abril, los “playoff” y desde el 19 de junio, la gran final a siete partidos que determinará quién se lleva el anillo de una edición tan especial.

Estrellas como Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Julius Erving, Larry Bird, Kevin Durant, Dirk Nowitzki, Chris Paul, LeBron James, Manu Ginóbili, el joven Zion Williamson y la figura de Kobe Bryant en un gran mural , se han sumado a esta iniciativa, se echa de menos a Michael Jordan , y que termina con una emblemática frase del mítico Bill Russel que define la fuerza de esta competición: “ El baloncesto no se detiene nunca ”.

Aunque los Bucks parten con el último anillo en su poder no son los máximos favoritos al nuevo título . Según una encuesta elaborada por el portal NBA.com entre los 30 General Managers de las franquicias que compiten, los Brooklyn Nets son los que parten con más opciones para ganar esta temporada el título de la NBA, con un 72% de posibilidades, muy lejos de Los Ángeles Lakers (17%) y de los actuales campeones, los Milwaukee Bucks con un escaso 10% .

A su vez, los 30 General Managers han elegido al mejor base, Stephen Curry (Golden); escolta, James Harden (Brooklyn); alero, Kevin Durant (Brooklyn); ala-pívot, Giannis Antetokounmpo (Milwaukee); y pívot, el serbio Nikola Jokic (Denver), un quinteto en el que no participa LeBron James, la gran estrella de Los Lakers, y el deportista estadounidense con más impacto en redes sociales, con más de cien millones de seguidores en Instagram .

Otros interesantes movimientos los protagonizan Demar de Rozan (Chicago), Ricky Rubio (Cleveland), Andre Iguodala (Golden), Kemba Walker (New York Knicks) o Andre Drummond (Philadephia), aunque según NBA.com el fichaje que tendrá más impacto será el del base Kyle Lowry por Miami Heat .

Según datos facilitados por la NBA, el 95% de los jugadores ya habían sido vacunados el 30 de septiembre, no están obligados a hacerlo, y los que no lo han hecho se arriesgan a sufrir pérdidas en sus salarios por los partidos que no puedan jugar en San Francisco y Nueva York, las dos ciudades más restrictivas en la lucha contra el COVID-19.

A días para el comienzo de la nueva temporada de la NBA, el caso del base Kyrie Irving, de los Nets de Brooklyn, que se niega a vacunarse, ha trascendido el mundo del baloncesto, aunque su equipo ha apuntado que, si no cumple con este requisito exigido por las autoridades sanitarias de Nueva York, no podrá jugar. Un gran contratiempo para el equipo favorito a ganar el anillo de la temporada del 75 aniversario de la NBA.