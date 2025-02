¡Locura en la NBA! LeBron James y Kevin Durant podrían jugar junto a Stephen Curry en los Warriors

Los Warriors de Golden State están en busca de un impacto significativo en el mercado de la NBA antes de la fecha límite de canjes: contratar a Kevin Durant y LeBron James para que hagan equipo con Stephen Curry.

Con el objetivo de reforzar su plantilla para los Playoffs, y a decir del experto en basquetbol Jake Fischer, de Bleacher Report, el equipo está en conversaciones con los Lakers de Los Ángeles y los Suns de Phoenix para adquirir a las dos estrellas.

Aunque James no ha mostrado intención de dejar los Lakers, los Warriors están evaluando la posibilidad de que el astro se una a Stephen Curry en las etapas finales de su carrera.

Según fuentes cercanas a The Stein Line, LeBron no tiene planes de renunciar a su cláusula de no canje, pero equipos como Golden State han preguntado si su postura podría cambiar antes de la fecha límite de canjes.