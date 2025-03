‘No hablamos’: LeBron James explica cómo es su relación con Michael Jordan

LeBron James, una de las figuras más destacadas en la historia de la NBA, reveló que su comunicación con Michael Jordan es prácticamente inexistente en la actualidad. Durante una charla en el programa Pat McAfee Show, el jugador de los Lakers de Los Ángeles explicó los motivos detrás de esta situación.

“No hablamos”, afirmó James cuando se le preguntó sobre su relación con la leyenda de los Bulls de Chicago. Según el cuatro veces campeón de la NBA, la falta de comunicación se debe a que sigue activo en la liga y completamente concentrado en su carrera: “Sigo jugando. Sigo concentrado en mi oficio ahora mismo”, comentó.

LeBron también señaló que la constante comparación entre ambos jugadores ha influido en la dinámica de su relación: “Aunque no lo conozcas personalmente, es uno de los competidores más despiadados que existen y, hasta que termine y no tenga que verme corriendo con el número 23, y cada vez que mencionen mi nombre, lo mencionen junto con el suyo, me dice: ‘No quiero hablar contigo, carajo. No me hables ahora mismo, estoy en los últimos nueve hoyos’”, expresó James.

LeBron James sigue acumulando logros en su carrera y recientemente se convirtió en el primer jugador en la historia de la NBA en alcanzar la marca de 50 mil puntos combinados entre temporada regular y Playoffs, consolidando su lugar entre los más grandes del deporte.