Fernando Valenzuela se ausenta de las transmisiones de los Dodgers debido a su complicado estado de salud

Los Dodgers de Los Ángeles informaron este miércoles que Fernando Valenzuela, leyenda del béisbol mexicano y actual comentarista radial del equipo, no participará en las transmisiones de la postemporada de 2024 debido a sus problemas de salud. El club hizo pública la decisión a través de un comunicado en redes sociales, donde explicó que Valenzuela se alejará temporalmente de su labor para concentrarse en su recuperación.

“Fernando Valenzuela se va a alejar de la cabina de transmisión de radio de los Dodgers por el resto de la temporada para enfocarse en su salud”, informó el equipo, “él y su familia verdaderamente aprecian el amor y el apoyo de los aficionados. Él hará todo lo posible para regresar en la temporada del 2025. Su familia ha pedido privacidad durante este tiempo”.

Valenzuela, de 63 años, ha estado enfrentando problemas de salud que lo han debilitado visiblemente, aunque su condición no le había impedido cumplir con su trabajo como comentarista, hace dos semanas se vio obligado a hacer una pausa. El periodista deportivo David Faitelson reveló el lunes que Valenzuela fue hospitalizado de emergencia, aunque no se han dado a conocer más detalles sobre su situación médica.

“Tengo un informe desde Los Ángeles donde me aseguran que el legendario ex lanzador de los Dodgers, Fernando Valenzuela, ha sido internado en un hospital. No se sabe demasiado. Él y su familia han querido mantener en sigilo la enfermedad. Rezamos por su pronta recuperación”, señaló Faitelson.