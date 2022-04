Reducir o morir, esta es la disyuntiva del béisbol mexicano

El jerarca del circuito de béisbol veraniego en México reconoció que “no hay forma” de que un deporte en la actualidad dure más de tres horas no sólo porque complica su retransmisión, sino que también hace que las audiencias más jóvenes no se interesen; gran parte de los aficionados de la LMB se encuentran entre los 45 y 55 años.

Además de mejorar las finanzas de los equipos, el ejecutivo reveló que el aumento de canales de televisión ha hecho que la LMB sea sustentable y que pronto puedan repartir los recursos de los acuerdos televisivos entre todas las directivas de las novenas.

Junto a ser un contenido atractivo y funcional para la televisión, De la Vega confía en que el recorte de la duración de dos duelos por semana aumente la afluencia de aficionados a los estadios.

“Nos jactamos de ser un deporte familiar y creo que lo somos, pero un deporte familiar que empieza a las 7-8 de la noche y acaba a la una de la mañana, no es un deporte tan familiar porque no llevas a tus hijos a un evento de tanta duración y en horarios que tampoco son accesibles para que los niños acudan en familia”.

La meta de De La Vega es congregar alrededor de la temporada a 5.5 millones de personas en los estadios para mejorar las 3.2 que se tuvieron el año pasado, en el que los inmuebles no funcionaron a su máxima capacidad por las restricciones de la pandemia.

“Somos la primera liga profesional del mundo que toma este riesgo y reto, pero que es algo que si no lo haces no puedes comprobar si funciona para el béisbol mundial. Si no sirve, no pasa nada, regresaremos al esquema original. Aunque buscaríamos que hasta los juegos de nueve entradas bajen de tres horas”, sentenció De la Vega.

Por Rodrigo Corona Agencia EFE.