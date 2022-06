Campeones de una carrera a ciegas

SALTILLO.- Si correr 21 kilómetros es un gran reto físico y mental para cualquier persona, correr esa distancia a ciegas resulta toda una proeza. La categoría de débiles visuales , estuvo presente durante la gran carrera de Coahuila, dónde cientos de competidores con debilidad visual o ceguera total, tuvieron una dura prueba por la mañana del domingo, en un camino difícil no sólo por los planos inclinados y por el atenuante sol de Saltillo que comenzaba a calentar desde muy temprano, si no también por el gran número de competidores que se dieron cita para esta carrera.

El ganador indiscutible, no estuvo sólo, y a pesar de su gran esfuerzo y determinación, insiste en reconocer que sin el apoyo de su compañero Juan Rivera, este logro no sería posible. “Gracias a ellos nosotros salimos adelante, sin ellos no seríamos nada, confiamos en ellos y son nuestros ojos, ellos hacen todo el trabajo”.

Acompañado por el segundo y tercer lugar de la categoría, el corredor saltillense se mostraba contento junto con su compañero, el cual resaltó el gran nivel de competencia de la categoría así como los factores que fueron determinantes para su victoria. “Hubo grandes corredores, estuvo buena la carrera; el clima sí afectó un poco, hubo mucha humedad, pero salimos gracias a Dios adelante y vuelvo a repetir, los corredores no se dejan... a seguir entrenando muy duro” mencionó finalmente el atleta.