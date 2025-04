Superan las 1,700 las fallecidas por el devastador terremoto en Myanmar

BANGKOK- El portavoz del gobierno, el mayor general Zaw Min Tun, dijo a la televisora estatal MRTV que hay alrededor de 3,400 heridos, así como 300 desaparecidos. El ejército había informado previamente de 1,644 muertos, pero no actualizó los datos en su nuevo reporte.

El terremoto de magnitud 7.7 golpeó al mediodía del viernes, causando daños generalizados en lugares como la capital, Naipyidó, y la segunda ciudad más grande, Mandalay.

Era la hora de la oración del viernes para la minoría musulmana del país durante el mes sagrado de Ramadán, y unos 700 fieles murieron cuando las mezquitas se derrumbaron, dijo Tun Kyi, miembro del comité directivo de la Red Musulmana de la Revolución de Primavera de Myanmar. No estaba claro de inmediato si los muertos en las mezquitas estaban incluidos en el conteo oficial de más de 1.700 personas fallecidas en el terremoto hasta ahora.

Tun Kyi dijo que unas 60 mezquitas quedaron dañadas o destruidas en el terremoto, y videos publicados en el sitio de noticias en línea The Irrawaddy mostraron varias mezquitas derrumbándose durante el sismo y personas huyendo.

En Mandalay, 270 monjes estaban tomando un examen religioso en el monasterio U Hla Thein cuando se produjo el terremoto y el edificio colapsó.

Los rescatistas en la escena el lunes dijeron que 70 personas pudieron escapar, pero 50 ya han sido encontrados muertos y 150 siguen desaparecidos.

SE SABE POCO SOBRE LOS DAÑOS EN MUCHOS LUGARES

Se cree que el verdadero número de muertos y heridos en las regiones afectadas podría ser muy superior a las cifras oficiales, pero con los cortes en las telecomunicaciones y los desafíos extremos para moverse por el país, se sabe poco sobre los daños en muchas áreas.

”En realidad en este momento no tenemos clara la magnitud de la destrucción”, dijo Lauren Ellery, subdirectora de programas en Myanmar para el Comité Internacional de Rescate, a The Associated Press.