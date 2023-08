César Montes se rehúsa a entrenar con el Espanyol

El central mexicano, César Montes , se negó este miércoles a entrenar con el Espanyol para forzar su salida, ya que su deseo no es jugar esta temporada en Segunda División .

“Es obvio que César quiere salir y es obvio que nosotros no queremos que salga, igual que no hemos querido que saliese Martin (Braithwaite) y no hemos querido que salieran otros”, afirmó Garagarza, quien admitió que la gestión del proyecto deportivo tras el descenso “está siendo muy dura” y que está sufriendo “un desgaste brutal” desde que fichó por la entidad catalana.

Por su parte, Joao Goncalves, dirigente del UD Almería, aseguró que todavía no hay una propuesta económica de este club por los servicios de César Montes, ante la serie de especulaciones provenientes de España sobre el posible fichaje del futbolista mexicano.