Van 8 denuncias contra Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc, tras muerte de cadete por supuesto abuso

El fallecimiento del menor de edad captó la atención de las autoridades y la Secretaría de Educación Pública (SEP), pues trascendió que la escuela no tenía la autorización de realizar dichas actividades. Tras las primeras investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), se informó que Torbellín fue víctima de graves castigos y abusos físicos por parte de los trabajadores del plantel.

“Enterándome, ya con los niños, me dicen: ‘no, es que nosotros vimos. Lo pusieron a pelear como lucha grecorromana para ganarse la comida y se rompió el brazo”, dijo una madre de familia.

DIRECTOR DE LA ACADEMIA MILITARIZADA OLLIN CUAUHTÉMOC PUBLICA VIDEO SOBRE EL CASO DE ERICK TORBELLÍN

El video publicado en el perfil del plantel escolar inicia de esta forma: “Hola, soy el director de la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc. Quiero dar un mensaje respecto a todas las desafortunadas declaraciones y mentiras respecto al lamentable y triste fallecimiento de nuestro muy querido cadete Erick”.

El mensaje continuó describiendo la pena que les embarga como institución por el deceso de uno de sus miembros. Posteriormente, reitera que se le dio todo el apoyo a Erika Torbellín, madre del difunto cadete, respecto a los gastos funerarios y viáticos. Como prueba, mostró una conversación vía WhatsApp con la que sería la madre.

“El acompañamiento moral y económico estuvo desde el primer momento, hasta que la mami nos lo permitió. Entendemos su dolor, pero lo que no entendemos es por qué tiene que decir que no nos hicimos cargo o este que no estuvimos ahí presentes cuando sí lo estuvimos”.