Checo Pérez podría quedarse hasta 2025 en Red Bull; Christian Horner le da voto de confianza

El director de equipo en la escudería Red Bull, Christian Horner, aseguró que el asiento de RB es de Sergio Pérez y Checo es quien no debe perder su puesto al demostrar un buen trabajo durante la temporada 2024 de la Fórmula 1.

De igual manera, el director de la escudería austriaca aseguró que no tiene ninguna prisa en escoger a un sucesor del mexicano, pues desea esperar a ver los resultados entregados por Sergio en la temporada para decidir si otorgar o no una extensión al contrato que termina a finales de 2024.

“La situación de lujo en la que nos encontramos es que no tenemos prisa. Tenemos muchas opciones. Creo que es el asiento que Checo no debe perder. Él es a quien respaldamos, es nuestro piloto para 2024. Si hace un gran trabajo [este] año, no hay razón para que no lo extendamos hasta 2025. Pero se basaría únicamente en lo que logre durante lo que será una gran parte de la temporada”, aseguró Horner para los medios oficiales de la F1.

TE PUEDE INTERESAR: El Abierto Mexicano de Tenis estará lleno de estrellas y de solidaridad con Acapulco

“En términos de que necesitamos tener prisa, tenemos opciones en las bandas, también tenemos mucho interés desde fuera del equipo. Entonces, mientras el auto sea competitivo, te coloca en una posición de lujo en la que puedes tomarte tu tiempo para ver cómo son todas esas opciones”, agregó.

El director británico aseguró que la peor debilidad de Pérez durante el año pasado fueron las clasificaciones previas a los Gran Premios, aspecto que Horner destacó como importante si es que el mexicano quiere apuntar a ganar más carreras y seguir manteniendo su puesto en Red Bull Racing.

“Es inevitable que quieras que tus dos autos estén lo más juntos posible. Checo, su ritmo de carrera y su carrera han sido muy fuertes en muchas ocasiones.