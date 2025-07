Trump asegura que debilidad del dólar beneficia al impacto de su política comercial

WASHINGTON.- El presidente estadounidense, Donald Trump, resaltó que un dólar más débil aumenta el valor de los aranceles, que sea más fácil pagar la deuda y obtener una tasa de interés baja

“Soy de los que prefieren un dólar fuerte, pero un dólar débil te hace ganar muchísimo más dinero. Cuando hay un dólar fuerte, algo que suena bien, no hay turismo. No se pueden vender fábricas, ni camiones, ni nada. Es bueno para la inflación, pero eso es todo. Y no tenemos inflación”, informó Trump.

Su declaración se produce a una semana de que se cumpla el plazo del 1 de agosto concedido a sus socios comerciales para llegar a nuevos acuerdos arancelarios.

Cuando el dólar se debilita los productos importados que entran en Estados Unidos suben de precio, y por lo tanto el valor del arancel aplicado es más elevado en términos absolutos porque se aplica a un precio más alto en dólares.

Washington aplicará gravámenes decididos de forma unilateral, que podrían oscilar entre el 15 y el 50%, ante la falta de dichos pactos.

Al momento el índice del dólar estadounidense, que mide el dólar estadounidense frente a una canasta de seis divisas mundiales (euro, franco suizo, yen, dólar canadiense, libra esterlina y corona sueca), apunta que en un año se ha depreciado un 6.29 %.

Por otro lado, el líder republicano reprochó a Japón, Corea del Sur y China haber sacado beneficio de su propia divisa débil: “Lo único que quieren es una moneda débil. Siempre están peleando por eso y así es como realmente han dominado a lo largo de los años”, concluyó.

No obstante, Trump no habló acerca de lo señalado por analistas sobre la desconfianza que los inversores han mostrado hacia el dólar este año, aparentemente por su preocupación sobre la futura sostenibilidad del déficit estadounidense.