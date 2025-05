Silvia Borbón: la líder que transforma la vida de las mamás a través del autocuidado

“Es ver cómo, a pesar de las múltiples responsabilidades, eligen priorizarse, no solo por estética, sino por salud, energía y bienestar emocional. Eso me llena de admiración y respeto hacia ellas y hacia mí misma.”

Con esa visión, ha guiado a decenas de mujeres —en su mayoría madres— que llegan buscando bienestar, energía y una forma de reencontrarse consigo mismas. Y Silvia no solo las entrena: las escucha, las acompaña y se deja inspirar.

“Más que entrenadora y enfocarme en el cómo entrenas, me considero coach fitness enfocada en el por qué entrenas y cómo mantenerlo en el tiempo.”

“Es ese momento en el que, a pesar del cansancio, te enfocas, aprietas los dientes y das una repetición más. Es aprender a resistir, a no rendirte, y a descubrir de qué estás hecha.

Aun así, las que logran perseverar suelen vivir una transformación completa. “Lo más poderoso del entrenamiento fitness no es solo lo que cambia en tu cuerpo, sino lo que despierta en tu mente.

Sin embargo, el camino no es fácil. “Los principales obstáculos para las mamás al mantenerse activas son: falta de tiempo, cansancio, culpa, poca ayuda y desorganización en su rutina.”

“Hoy, las veo transformadas: más determinadas, comprometidas y llenas de energía. Me emociona profundamente saber que la misión de Bodytraining está tomando forma, porque estamos logrando lo más importante: ¡transformar la vida de las mujeres!”

“Te priorizas, y eso infunde respeto. Y lo mejor de todo: tu familia lo nota. Inspiras con tus acciones, no solo con tus palabras.”

“Te enseñan la importancia de la perseverancia y el equilibrio, y me inspiran a seguir creciendo, tanto profesionalmente como en mi rol de madre.”

“Yo siempre he hecho ejercicio, pero cuando vi el anuncio dije ‘aquí mero’. Me ha ayudado mucho en mi salud física y mental. Me siento con más energía, con más ánimo”, cuenta.

“En su testimonio resuena una frase clara y poderosa: “No hay edad para venir a hacer ejercicio. Se van a sentir mejor y van a obtener muchos beneficios en cualquier etapa de su vida.”

Más allá de lo físico, Beatriz destaca cómo el ejercicio se convirtió en su antídoto contra la ansiedad y la depresión que enfrentó durante la menopausia. “Me siento súper bien.

“Ya eso pasó a la historia”, afirma con una sonrisa. También habla del valor de compartir ese espacio con su hija. “Si no vengo yo, ella tampoco quiere venir. Nos motivamos una a la otra”.