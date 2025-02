Atrae nearshoring solamente 5.8% de Inversión Extranjera Directa

Desde la pasada Administración, el Gobierno federal ha resaltado el atractivo de México para la relocalización de cadenas productivas o nearshoring y cómo este fenómeno atraerá nuevas inversiones al País, no obstante, las cifras difieren del discurso.

En la composición de la Inversión Extranjera Directa (IED) en México al tercer trimestre de 2024, fueron las utilidades reinvertidas las de mayor peso, con una participación de 86 por ciento, mientras que lo correspondiente a nuevas inversiones sólo fue de 5.8 por ciento.

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) subrayó en un análisis publicado ayer que un débil Estado de Derecho, la creciente inseguridad, criminalidad y corrupción son factores que inhiben la intensión de invertir en el País, independientemente de lo benéfico que podría ser el proceso de relocalización.

”De hecho, hasta ahora no se han concretado importantes nuevas inversiones impulsadas por el nearshoring, lo que refleja la cautela ante el entorno de un ambiente político interno complejo y ahora de una coyuntura externa igualmente preocupante”, indicó el centro.

Asimismo, el CEESP recordó que tras cuatro años de ausencia, la consultora Kearney reintegró a México en su ranking de los 25 países más atractivos para invertir.

No obstante, advirtió que lo anterior podría no ser permanente si no se aprovecha la coyuntura para permanecer en este grupo.

”El reingreso de México parece responder principalmente a la percepción de los beneficios que ofrece el proceso de relocalización. Sin embargo, para que esto funcione se requiere de un ambiente de confianza en los negocios, en el que las reglas para invertir sean claras. Uno de seguridad y nula corrupción”, contrastó.

La semana pasada Pia Orrenius, vicepresidenta y economista senior del Banco de la Reserva Federal (Fed) de Dallas, cuestionó el impulso de la relocalización en México a partir de la guerra comercial entre Estados Unidos y China durante la primera Administración de Donald Trump.

”Extrañamente, no hemos visto que la nueva IED realmente repunte en México, de hecho las nuevas inversiones han disminuido. Entonces, aún seguimos a la expectativa en estos datos”, expuso la economista.

Alejandra Marcos, directora de análisis de Intercam Casa de Bolsa, dijo en su boletín de este mes, que un obstáculo para los beneficios de la relocalización son las amenazas arancelarias del Presidente Donald Trump, las cuales han sido empleadas como moneda de cambio para atender puntos importantes de su agenda.