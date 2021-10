‘Chupete’ se estrena como goleador de Raya2

Tras el cotejo, “Chupete” manifestó toda su emoción por esta nueva experiencia en suelo mexicano: “Empezamos abajo en el marcador, pero la verdad es que estoy contento por el grupo porque me han tratado con mucho respeto y mucho cariño. Para mí ha sido muy importante, con los muchachos puedo hablar más tranquilo por la tarea que vine. Feliz por el gol porque pude marcar y ganar.

“Lo mejor es que está mi familia. Está mi Chuy, que siempre he dicho que he vuelto a jugar por él. Verme feliz, disfrutar y que mi familia me vea en este hermoso estadio, con cara de felicidad, estoy más que pagado con eso”, añadió.