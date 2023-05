“Desde enero no tenemos apoyos ni campamentos; esa situación se está viendo, pero a mí no me gusta hablar de temas políticos, o de cosas que no son de nuestra incumbencia. Lo único que nos queda es seguir entrenando”.

Y así fue como inició, hace tres semanas, lo que él llama “el negocio familiar” que puso en marcha luego de platicar su idea con su padre y su hermana, con el único propósito de conseguir “fácil, de 80 a 100 mil pesos”.

“Todo inició como una plática familiar y hoy vamos muy bien: hemos vendido ya 50 kilos de café en un día... Ya nos están pidiendo por todo México y me acaba de decir mi mamá que le están haciendo pedidos también de Estados Unidos”.

Berlín dijo que algo tenía qué hacer para ayudarse con sus gastos, “porque no vivo por el arte de hacer clavados” y el café está en 340 pesos el kilo.

LA BÚSQUEDA DE APOYO

Desde que se desató esta situación, la búsqueda de recursos y apoyo de parte de algún órgano o institución, no ha cesado. Cabe recordar que en febrero pasado, un grupo de deportistas (entre ellos Kevin), publicaron un video pidiendo ayuda a la Federación Internacional de Natación (World Aquatics).

Además, un grupo de 15 clavadistas envió una carta a Husain Al Musalam, presidente de dicha federación, pidiendo su intervención.

En ese sentido, el mexicano compartió con el citado medio, que la WA compartió un comunicado en el que aseugraba el apoyo de boletos para París a todos los deportes acuáticos.

“Pero a los clavados nada más nos darían 10 y no sé qué va a pasar, porque seremos unos 14... Hay que esperar a que salga la lista de los que vamos a los Juegos Olímpicos, que será por ahí del 10 de mayo”.

Entre otras acciones que han realizado para solicitar apoyo a instancias deportivas y extradeportivas, se encuentra la visita a la cámara de diputados, puerta que fue abierta por Rommel Pacheco.

Asimismo, platicaron con Mary Jose Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), que, hasta el momento, no ha respondido a sus demandas, aunque asegura que los seguirá apoyando.

“Hablando de la alberca, hay qué considerar que hace mucho tiempo no tiene uso y los trampolines ya están viejos. Ella sabe cuál es la situación, puesto que fue clavadista”.

Con información de ESPN