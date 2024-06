Conade y Ana Guevara reprueban el fallo del juez a favor de las ‘Sirenas Mexicanas’

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y Guevara aseguraron que “son respetuosos de las leyes mexicanas y acepta, aunque no comparte, la forma en cómo el Juez Décimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Agustín Tello Espíndola, ha tomado decisiones que violan los reglamentos de operación de la institución y el Gobierno Federal” .

Argumentaron que se tomaron “decisiones que violan los reglamentos de operación de la institución y el Gobierno Federal” , aún así la Conade indicó que se acatarán la instrucción de Tello Espíndola , aunque no estén de acuerdo.

“El 30 de mayo de 2024, dos de los tres Magistrados del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, resolvieron confirmar la sentencia de amparo de fecha 26 de febrero de 2024 dictada dentro del expediente 834/2023 por el Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México”, continuó el escrito.

El comunicado explicó también que “la autorización de becas sin el cumplimento de todos los requisitos, determinado de forma unilateral por parte de servidores públicos de la Conade, implicaría una irregularidad y posible falta administrativa”, y añadieron que “el Juzgado de Distrito asumió la responsabilidad de otorgar las becas supliendo en sus funciones a la Conade”.

“La sentencia, que en su parte medular estableció exceptuar a las y los quejosos del cumplimiento de requisitos establecidos en las Reglas de Operación del Programa de Cultura Física y Deporte S269, al considerar que dichos requisitos no eran exigibles a ellos, si no a la Conade por conducto de su Dirección General”, por lo que “el amparo en cuestión, no declaró la inconstitucionalidad de las Reglas de Operación vigentes en la Conade, sino que exceptúa del cumplimiento de requisitos, que desde de hace más de diez años se encuentran contemplados en la norma a las y los quejosos, quienes hasta el ejercicio 2022 y años anteriores, cumplieron con los mismos”.