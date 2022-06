Conor se mantiene relevante en la UFC

Conor McGregor ha perdido tres de sus últimos cuatro combates en UFC. Con todo y eso, sigue siendo la estrella más rentable en el mundo de las artes marciales mixtas. ¿Por qué?

El excampeón irlandés -que no pelea desde julio de 2021- no gana un pleito de título mundial desde 2016. Además, al único rival que venció durante ese lapso, fue a Donald ‘Cowboy’ Cerrone quien, no precisamente, atraviesa sus mejores días como peleador en la empresa.

Entonces, ¿cuáles son los motivos del que McGregor siga siendo relevante? ¿Por qué las principales figuras del peso ligero siguen retándolo públicamente?

Tras sucumbir vía sumisión en 2018 ante Khabib Nurmagomedov, ‘The Notorious’ superó a un ya de por sí pasado de su ‘prime’ Cowboy Cerrone, para luego caer en pleitos consecutivos contra Dustin Poirier.

Debido a que, en ese último combate frente al estadounidense, se quebró la tibia izquierda en el primer round -requiriendo cirugía- McGregor no ha podido retornar al octágono. Pero ya cada vez más cerca de recuperarse y recibir el alta médica, varios peleadores han mostrado interés en enfrentarlo.

Entre ellos, el campeón no coronado y contendiente número uno de las 155 libras, Charles Oliveira, así como también Michael Chandler y Justin Gaethje. También otros con el cual ya tiene historial, como el mismo Poirier y Nate Díaz, aunque quizás en 170 libras, donde tampoco descartemos a Jorge Masvidal.

¿Por qué? Sencillo... Dinero. Como bien dijo McGregor durante su primer evento principal de la empresa en 2014, él no llegó ‘aquí’ para formar parte... Llegó para apoderarse de todo. Y cuando hablamos de todo, hablamos de convertirse en el más grande personaje en la historia de MMA.

El irlandés, pese a tener récord de 22-6, sigue siendo el peleador que más dinero genera, fuera y dentro de la jaula.

McGregor, otrora campeón en las 145 y 155 libras, habló de quizás subir permanentemente a las 170; realísticamente se le podría hacer difícil competir en peso ligero, donde por un fallo de peso, Oliveira, que encadena 11 triunfos seguidos, fue despojado del título.

Entonces, un regreso con victoria sobre cualquiera de los nombres de las 155, como el mismo Oliveira (1), Poirier (2), Gaethje (3) y/o Chandler (5), colocaría al irlandés otra vez en el panorama de campeonato. ¿Increíble no? Dana White debe estar salivando... Pero primera habrá que ver qué hace la empresa con Oliveira.

Islam Makhachev (4) podría enfrentar al brasileño por el título a continuación. Aunque también, en el panorama, está Beneil Dariush (6). De McGregor regresar, y vencer cualquiera de esos nombres, que nadie dude que volverá a disputar un título mundial.