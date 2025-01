Plantea INE destituir a Rodrigo Paredes, presidente del IEC; lo acusan de anomalías administrativas

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) presentó una propuesta al Consejo General para remover del cargo a Rodrigo Germán Paredes Lozano, presidente del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), por presuntas irregularidades administrativas graves. La propuesta será discutida este jueves y requiere el respaldo de al menos ocho de los 11 consejeros electorales.

Según la investigación, Paredes incurrió en diversas faltas, como la contratación de funcionarios que no cumplían con los requisitos legales y el incremento injustificado de sueldos. Entre los casos señalados, se menciona el nombramiento de Mario Alberto Flores Bazaldúa como coordinador de Adquisiciones, a pesar de no contar con el título profesional exigido. Seis meses después, Flores presentó un título que no correspondía al área de su función.

Asimismo, David Alejandro Villanueva Rivera fue ascendido de auxiliar a coordinador de urna electrónica sin poseer el título universitario ni el perfil requerido. Otro caso destacado es el de David Piza Núñez, quien fue designado como titular de una Coordinación de Proyectos Especiales inexistente en la normativa interna, con un sueldo superior al de su superior jerárquico, rebasando el millón de pesos anuales.