Corredor del Medio Maratón del Sarape denuncia incumplimiento de premiación y pide respeto para los participantes

“Nos dirigimos con los organizadores para preguntar sobre los premios y nos dijeron que no sabían nada al respecto” , señaló López .

Otro punto de conflicto fue la premiación y es que de acuerdo con lo estipulado en la convocatoria, los primeros tres lugares de cada categoría en el medio maratón y los primeros cinco en la carrera de 7K debían recibir premios en especie . No obstante, al finalizar el evento, los corredores solo obtuvieron trofeos, sin los vales en especie prometidos.

Además de la falta de premios en especie, otro aspecto que molestó a los participantes fue la ausencia de insumos básicos al finalizar la competencia: “En la mayoría de las carreras te dan una banana y un jugo al terminar, pero en esta ocasión no hubo nada” , comentó.

La situación generó una ola de quejas en la comunidad atlética, especialmente porque, según algunos corredores, este tipo de irregularidades no es nuevo en eventos organizados por ChronoSport . “Conozco a muchos corredores inconformes. En redes sociales alzamos la voz porque no es la primera vez que esta empresa se queda con los premios. Lo justo es que se entregue lo que se prometió” , agregó López .

Carlos López no busca afectar futuras ediciones del Medio Maratón del Sarape , sino contribuir a que estas situaciones no se repitan: “Solo queremos que se respete lo que se promete a los corredores. Entrenamos duro para competir y es justo que recibamos lo que corresponde” , finalizó.

Como medida correctiva, anunciaron que los vales en especie serán entregados a los corredores ganadores entre el lunes 10 y el viernes 15 de febrero . La entrega se llevará a cabo en las oficinas de ChronoSport , ubicadas en Portal de San Antonio #864, Portales del Valle, en Ramos Arizpe, Coahuila , en un horario de 9:30 a.m. a 2:00 p.m. y de 3:00 p.m. a 6:00 p.m.

TE PUEDE INTERESAR: Feyenoord vs Milan: Santiago Giménez vuelve a Róterdam para los Playoffs de la Champions League

La situación ha generado un debate sobre la transparencia en la organización de eventos deportivos en la región.

Por otro lado, corredores experimentados han comentado que esta problemática no es exclusiva del Medio Maratón del Sarape, sino que ocurre en varias competencias locales. López también agregó que “es común que los organizadores hagan cambios de último momento o que no entreguen lo prometido. Lamentablemente, muchas veces no hay consecuencias”.

El debate sigue abierto en la comunidad de corredores, quienes esperan que la organización tome medidas para evitar futuras inconsistencias en sus eventos.