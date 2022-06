El volante uruguayo de Cruz Azul Ignacio Rivero sufrió una lesión en el pie que lo obligará a perderse el inicio del torneo Apertura mexicano, informó el miércoles el equipo.

Rivero, de 30 años, se lesionó el domingo pasado en el partido por la Copa de Campeones ante el Atlas. La Máquina dijo que su regreso a las canchas dependerá de la evolución de la lesión. Cruz Azul comienza el Apertura el sábado cuando enfrente a Tigres.

Rivero fue titular indiscutido los últimos dos torneos con el entrenador peruano Juan Reynoso y también lo fue en el debut del uruguayo Rodrigo Aguirre, nuevo estratega del equipo.

Cruz Azul no dio a conocer quién podría tomar su lugar en el once inicial. La baja de Rivero es la segunda de la Máquina para la primera fecha. Adicionalmente, José Joaquín Martínez, un suplente, no podrá estar en el campo porque dio positivo a COVID-19.