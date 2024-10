¡De horror! Espeluznantes fracasos deportivos que NO hubiéramos querido ver

Al final, el equipo argentino ganó el título, porque claro, no hay nada que Argentina no gane últimamente, pero Messi vivió una victoria con sabor a derrota.

Con números individuales que lucen bien en papel, el “Comandante” parece haber dejado las victorias en algún otro lado, porque su Al-Nassr no ha visto un trofeo en sus vitrinas desde que llegó. Eso sí, Cristiano sigue asegurando que no hay trofeo que valga más que sus logros personales. Desde la Liga hasta la Champions Asiática, CR7 ha pasado de ser un jugador de primer nivel a un coleccionista de derrotas en el desierto.

7. El Clásico de miedo y un Balón de Oro macabro para Vinicius Junior

Para cerrar, tenemos el Clásico español, donde el Barcelona no sólo arrasó con el Real Madrid, sino que lo hizo con un equipo lleno de canteranos. Como si eso no fuera suficiente, el Bernabéu fue testigo de un Real Madrid desdibujado, y para hacer las cosas aún más macabras, Vinicius Jr., la estrella del Madrid, perdió el Balón de Oro ante Rodri, por lo que ni siquiera asistió a la gala. Vinicius, el eterno segundo lugar en las votaciones, dejó claro en redes sociales que “si hace falta, lo intentará diez veces más”. Si eso no es dedicación de ultratumba, no sé qué lo sea.

Al menos tiene claro que cada derrota tiene su propio valor... aunque sólo sea para horrorizar a la afición.